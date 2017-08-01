Торгуем в Одессе: о тонкостях реализации алкоголя и табака

На сегодняшний день, для получения лицензии , налогоплательщикам уже не нужно выезжать в областной центр — Одессу.

Достаточно обратиться с соответствующим заявлением в ближайший Центр обслуживания плательщиков фискальной службы, которых в Одесской области насчитывается 22.

В заявлении должен быть указан вид хозяйственной деятельности, на проведение которого субъект хозяйствования имеет намерение получить лицензию.

Для получения лицензии на розничную торговлю табачными изделиями в заявлении следует указать адрес мест торговли.

В заявлении на получение лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками дополнительно указываются адрес мест торговли, перечень регистраторов расчетных операций (книг учета расчетных операций), которые находятся в месте торговли, а также информация о них — модель, модификация, заводской номер, производитель, дата изготовления; регистрационные номера удостоверений регистраторов расчетных операций (книг учета расчетных операций), которые находятся в месте торговли, и дата начала их учета в органах государственной фискальной службы.

Лицензия или решение об отказе в ее выдаче выдается заявителю в Центре обслуживания плательщиков не позднее 10 календарных дней со дня получения документов.

Для удобства субъектов хозяйствования, заявление на получение лицензии налогоплательщики могут также подать и в Мобильном центре обслуживания плательщиков.

Центр, услугами которого уже активно пользуются жители отдаленных районов и предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на рынках области, работает по графику.