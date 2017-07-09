Трагедия на Ивана Купала: сегодня утром найдены тела погибших девушек

Сегодня утром в Одесской области завершилась поисковая операция на Перелётоском водохранилище Балтского района, где произошла трагедия в ночь на Ивана Купала.

Вчера, в субботу, было найдено тело одной из погибших девушек (2000 года рождения), а рано утром в воскресенье — две другие погибшие.

Напомним, в ночь на 7 июля, во время прогулки на водохранилище на расстоянии 30 метров от дамбы перевернулась алюминиевая моторная лодка, на которой находились дежурный Перелетского водохранилища и четыре девушки.

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Одну ему удалось спасти и доставить на берег, три погибли — из них два подростка 2000 и 2001 г.р..

По данному факту Балтским ОП ГУНП начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины: «Умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»».

Лодка с места происшествия изъята. Как выяснилось, в ней был перевес — она рассчитана на 350 кг.