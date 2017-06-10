Трагедия на поселке Котовского

Вчера на поселке Котовского на строящемся здании подросток упал с высоты. Об этом сообщают очевидцы происшествия. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Данный факт подтвердили в патрульной полиции г.Одессы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Несчастный случай произошел на углу улиц Сахарова и Бочарова.

Каким образом 13-летний подросток оказался на стройке и почему он упал, будет установлено в ходе расследования.