Трагедия на поселке Котовского
10.06.2017 0 380
Вчера на поселке Котовского на строящемся здании подросток упал с высоты. Об этом сообщают очевидцы происшествия. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.
Данный факт подтвердили в патрульной полиции г.Одессы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Несчастный случай произошел на углу улиц Сахарова и Бочарова.
Каким образом 13-летний подросток оказался на стройке и почему он упал, будет установлено в ходе расследования.
About the author /Elena
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