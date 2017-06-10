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Трагедия на поселке Котовского
Общество, Одесса, Происшествия

Трагедия на поселке Котовского

10.06.2017 0 380

Несчастный случай на одесской стройкеВчера на поселке Котовского на строящемся здании подросток упал с высоты. Об этом сообщают очевидцы происшествия. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Данный факт подтвердили в патрульной полиции г.Одессы.  На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Несчастный случай произошел на углу улиц Сахарова и Бочарова.

Каким образом 13-летний подросток оказался на стройке и почему он упал, будет установлено в ходе расследования.

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Elena

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