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Трагедия под Одессой: пьяный «лихач» убил трех старушек (ФОТО)

13.10.2017

Страшная трагедия произошла минувшим поздним вечером в с. Виноградовка Болградского района Одесской области.

Пьяный 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» влетел на скамейку, где мирно сидели три бабушки — 83 -х , 77 и 74 — лет. От сильного удара две женщины скончались на месте, а третья — умерла в реанимации.

Водитель был доставлен в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Suhan

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