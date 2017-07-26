Трагедия в Доме профсоюзов: задержан первый зам Боделана (ФОТО)

Сегодня в Одессе сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации было установлено местонахождение, а затем произведено задержание бывшего первого заместителя ГУ ДСНС Украины в Одесской области Руслана Великого.

Во время выполнения своих служебных обязанностей 2 мая 2014 года он не принял меры к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске.

Судом ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Кстати, его бывший «босс» Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированной АР Крым, где занимает должность «руководителя МЧС». В течение 2017 оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе», — уточнил Аброськин.