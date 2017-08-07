Трагедия в Измаиле: пострадали жена и ребенок полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье вечером в Измаиле неизвестные взорвали автомобиль сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора.

Появилась информация , что в момент взрыва полицейский сел в автомобиль, а его жена, участница шоу «Х-фактор», певица Екатерина Пуйческу и их дочь только подходили к нему.

В результате происшествия полицейский не травмирован, а у супруги — перелом и ранения от разлетевшегося стекла, ребенка тоже поранило осколками.

Взорвавшийся автомобиль был припаркован у дома на улице Нахимова, где живет семья.

Ведется следствие.

Х-фактор (Одесса) | Екатерина Пуйческу