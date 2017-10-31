Трагедия в «Виктории»: под подозрение прокуратуры попал чиновник ГСЧС (ВИДЕО)

Сегодня, в рамках расследования трагических событий в детском лагере «Виктория», одесская прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Киевского районного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным следствия, чиновник не принял необходимых мер по частичному или полному прекращению работы лагеря, хотя был проинформирован о том, что на объекте обнаружили ряд существенных нарушений, которые потенциально угрожали жизни и здоровью детей.

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Напомним также , в процессе следствия по делу о трагедии в «Виктории» выяснилось, где погибли три девочки выяснилось,что избежать смерти можно было, если бы не потеря времени.Около получаса сотрудники «Виктории» пытались победить пожар собственными силами.