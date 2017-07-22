Трасса Одесса — Затока замерла в огромной пробке (фото, видео)

Невероятная 10-ти километровая пробка образовалась на трассе Одесса-Черноморск-Затока. Там в районе Александровки произошла авария.

Как сообщают очевидцы, пробка начинается от института Таирова и постоянно растет.

Одесситам и гостям нашего города, которые едут отдыхать в Затоку советуем выбрать путь через 7 км.

Видео очевидцев





