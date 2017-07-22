Трасса Одесса — Затока замерла в огромной пробке (фото, видео)

Невероятная 10-ти километровая пробка образовалась на трассе Одесса-Черноморск-Затока. Там в районе Александровки произошла авария.
Как сообщают очевидцы, пробка начинается от института Таирова и постоянно растет.
Одесситам и гостям нашего города, которые едут отдыхать в Затоку советуем выбрать путь через 7 км.
Видео очевидцев
About the author /Elena
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