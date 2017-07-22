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Трасса Одесса — Затока замерла в огромной пробке (фото, видео)

22.07.2017

Невероятная 10-ти километровая пробка образовалась на трассе Одесса-Черноморск-Затока. Там в районе Александровки произошла авария.

Как сообщают очевидцы, пробка начинается от института Таирова и постоянно растет.

Одесситам и гостям нашего города, которые едут отдыхать в Затоку советуем выбрать путь через  7 км.

Видео очевидцев

 

Внимание! Пятибальные пробки в Одессе

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Elena

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