Трехметровый провал в Одессе: есть пострадавший

Сегодня ночью в 00:23 от представителя полиции поступило сообщение о том, что на улице Затонского, 1 в трехметровую яму упал человек. Прибывшие на место сотрудники службы спасения, вытащили мужчину при помощи штурмовой лестницы и веревки.

33-летний пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, в апреле этого года в селе Большая Балка погиб двухлетний ребенок, упавший в колодец.