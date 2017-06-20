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Трехметровый провал в Одессе: есть пострадавший

20.06.2017 0 545

Картинки по запросу провал на тротуаре фото

Сегодня ночью в 00:23 от представителя полиции поступило сообщение о том, что на улице Затонского, 1 в трехметровую яму упал человек. Прибывшие на место сотрудники службы спасения, вытащили мужчину при помощи штурмовой лестницы и веревки.

33-летний пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, в апреле этого года в селе Большая Балка погиб двухлетний ребенок, упавший в колодец.

«Балконопад» в Одессе продолжается (ФОТО)

 

 

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Elena

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