Трехметровый провал в Одессе: есть пострадавший
20.06.2017 0 545
Сегодня ночью в 00:23 от представителя полиции поступило сообщение о том, что на улице Затонского, 1 в трехметровую яму упал человек. Прибывшие на место сотрудники службы спасения, вытащили мужчину при помощи штурмовой лестницы и веревки.
33-летний пострадавший от госпитализации отказался.
Напомним, в апреле этого года в селе Большая Балка погиб двухлетний ребенок, упавший в колодец.
About the author /Elena
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