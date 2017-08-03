Трезвый путь: одесситов может удивить новая цена на спиртное

Одесские семьи уже ощутили на себе отмену государственного регулирования цен на 15 групп продовольственных товаров. Впереди, по прогнозам экспертов, осеннее повышение на нефтепродукты, мясо и основные продукты, кроме овощей.

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А «на закуску» в правительстве Владимира Гройсмана 3 августа вынесли на рассмотрение проект постановления о повышении минималки на алкоголь.

Напомним, последнее повышение отмечено в ноябре 2016 года. После-повысили акцизы на водку на 20%, на коньяк на 17,6%, на крепленые вина — на 12%.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия планируют увеличить на 8-11%; виски, ром и джин — на 4%; коньяк (бренди) — на 3-6; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты — на 2%.

Это означает, что минимальная цена пол-литровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка — 119,46 грн.

Также в экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 составил 119,2% против 105,9%, что учитывался при расчете действующего размера минимальных цен.

«Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков», — говорится в заключении правительственных экспертов.