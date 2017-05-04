Трогательно и торжественно: в Одессе поздравили ветеранов

Сегодня в одесском Доме приемов состоялось чествование ветеранов накануне 72-й годовщины победы.

Мэр Геннадий Труханов и губернатор Максим Степанов вручили государственные награды, почетные знаки отличия и ценные подарки.

Были и искренние слова признания, и слезы радости, и праздничное застолье, и концерт.

Добавим, что в этом году в Одессе осталось в живых 1311 фронтовиков-участников боевых действий. В 2016 их было 1914 человек.

К сожалению, очевидцев становится все меньше и меньше. Здоровья — живым и светлая память ушедшим!