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Общество, Одесса

Труханов обеспечит одесситам спокойный сон

26.06.2017 0 406

В Одесскую мэрию поступают многочисленные жалобы по поводу ночных гонок, которые устраивают байкеры и дрифтеры, нарушая мирный сон горожан.

С весны и до осени рёв мотоциклов по ночам в центре и спальных районах Одессы просто сводит с ума.

Мэр Геннадий Труханов сообщил, что встречался с любителями быстрой езды, которые предложили следующий бартер: они оставят в покое Одессу, если им выделят безлюдный участок, на котором они смогут «гонять» со скоростью большей, чем разрешено в городе.

Городской голова присмотрел подобное место на Овидиопольской дороге.

В ближайшее время он обсудит эту тему с Максимом Степановым, поскольку данная территория принадлежит области.

«В дальнейшем Федерация байкеров должна нам помочь контролировать тех, кто будет продолжать это делать на улицах города», — отметил Геннадий Труханов.  Также, по его словам,  достигнуто взаимодействие с организацией дрифтеров,  но некоторые  пока продолжают будоражить население.

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Suhan

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