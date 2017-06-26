Труханов обеспечит одесситам спокойный сон

В Одесскую мэрию поступают многочисленные жалобы по поводу ночных гонок, которые устраивают байкеры и дрифтеры, нарушая мирный сон горожан.

С весны и до осени рёв мотоциклов по ночам в центре и спальных районах Одессы просто сводит с ума.

Мэр Геннадий Труханов сообщил, что встречался с любителями быстрой езды, которые предложили следующий бартер: они оставят в покое Одессу, если им выделят безлюдный участок, на котором они смогут «гонять» со скоростью большей, чем разрешено в городе.

Городской голова присмотрел подобное место на Овидиопольской дороге.

В ближайшее время он обсудит эту тему с Максимом Степановым, поскольку данная территория принадлежит области.

«В дальнейшем Федерация байкеров должна нам помочь контролировать тех, кто будет продолжать это делать на улицах города», — отметил Геннадий Труханов. Также, по его словам, достигнуто взаимодействие с организацией дрифтеров, но некоторые пока продолжают будоражить население.