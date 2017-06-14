Труханов пожалел активистов

Сначала он пропустил их в зал, где проходит сессия горсовета, а потом попросил на напрягать руки и опустить плакаты.

Как сообщала Деловая Одесса, сегодня начала свою работу очередная сессия Одесского городского совета, в ходе которой, среди прочих вопросов, будут утверждены также финансовые отчеты.

С большим желанием их послушать в сессионный зал перед началом работы начали рваться одесский общественники — активисты местного «Демальянса». В дверях даже возникла небольшая потасовка с участием активистов и охранников мэрии, не желавших их впускать. Однако вскоре их все-таки впустили, и «Демальянс» во всю ширь зала развернул свои плакаты, на которых красовались не очень лестные эпитеты в адрес городского головы Геннадия Труханова.

Утвердив повестку дня, мэр все-таки среагировал на происходящее. Он искренне пожалел своих оппонентов и предложил им далее не надрываться.

“Мне жалко что вы держите плакаты на весу. Не волнуйтесь, все вас уже увидели, фото и видеокамеры вас сняли, можете опускать”, — сказал Труханов и клятвенно пообещал выслушать негодующую общественность после сессии.

Кстати, в повестке дня — 37 проектов решений, из них целых 14 — по земельным вопросам. И чего это негодуют общественники?