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Трюфеля и вино из одесской области могут попасть на стол европейцев

22.07.2017

Одесская область может успешно интегрироваться на рынок Европы.

Такое мнение выразила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время визита в Одесскую область.

«В Одесской области имеют экспортную перспективу подсолнечное масло, мука, мёд, орехи. Может быть очень успешным проект выращивания трюфелей, а также следует создать кластер виноделов, чтобы продвигать продукцию за рубеж», — заявила замминистра.

Правда, по ее словам, пока свою продукцию в ЕС поставляют лишь 11 одесских фирм. В их числе Кодымский завод соков и компания «Телетек», производящая приборы учёта и телекоммуникационное оборудование.

У Одессы в плане выхода на европейский рынок большие возможности и преимущества: поставлять продукцию морем — через порты, отметила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская. 

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Elena

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