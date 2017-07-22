Трюфеля и вино из одесской области могут попасть на стол европейцев

Одесская область может успешно интегрироваться на рынок Европы.

Такое мнение выразила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время визита в Одесскую область.

«В Одесской области имеют экспортную перспективу подсолнечное масло, мука, мёд, орехи. Может быть очень успешным проект выращивания трюфелей, а также следует создать кластер виноделов, чтобы продвигать продукцию за рубеж», — заявила замминистра.