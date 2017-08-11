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Общество, Одесса, Экономика

Ценою в миллион: одесский Дворец спорта готовят к чемпионату мира (ФОТО)

11.08.2017

«Проектный институт «Одесский Промстройпроект» занимается подготовкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта Дворца спорта.

Из областного бюджета на это выделены средства в размере 1 млн.гривен.

По словам директора Дворца спорта Игоря Волошина, проект должен быть готов к началу октября 2017 года. Перечень включает ремонт кровли купола демонстрационного зала, обустройство смотровой площадки инженерного сооружения, коммуникаций и т.д.

«Проект очень сложный, в него входят внутренние и внешние работы», — сообщил глава учреждения.

Учитывая, что в апреле 2018 года в Украине пройдет Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров (U18), выполненные работы будут очень кстати.

В настоящее время во Дворце спорта ведутся подготовительные работы для проведения ремонта.

ОДЕССА ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ

Напомним, ранее стало известно, что на восстановленной ледовой арене в одесском Дворце спорта впервые пройдет Чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Дивизионе ІВ. Данное решение было принято на Генеральном Конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.

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Suhan

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