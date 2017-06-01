Цены на еду в Одессе существенно вырастут

Причина — новая инициатива Минздрава по оздоровлению нации.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает за ограничение использования в пищевых продуктах транс-жиров до 2% и обязать производителей размещать на этикетках информацию о «вредном» компоненте.

В случае введения такой инициативы в комплексе с более ранними проектами по запрету ГМО и снижению процента сахарозаменителей и подсластителей, в магазины страны, по логике чиновников, хлынет здоровая еда.

Но какой будет цена на эти продукты? Сегодня предсказать сложно.

Изменив маркировку и рецептуру, пищевики вынуждены будут искать новые пути сохранения стабильного вкуса и продления сроков ее хранения. Это сегодня как раз и обеспечивают те самые добавки.

«Не обошли законодатели и проблему генно-модифицированной продукции. Так, еще в июле 2016 года был зарегистрирован законопроект о введении до 2023 года моратория на выращивание ГМО-культур и их переработку. Однако вступление в силу моратория было отложено на год, — напоминает UBR. — Законопроект об ограничении оборота ряда искусственных сахарозаменителей и подсластителей в Украине был подготовлен еще в октябре 2013 года. В соответствии с ним, предполагалось запретить ввоз и использование некоторых пищевых добавок с индексом Е. В частности, речь шла об искусственных подсластителях «Е420-Сорбит», сорбитового сиропа, подсластителя «Е950», «Ацесульфам калия», «Аспартама» и ряда других».

По словам директора украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, «вредные» составляющие используют даже те производители, которые в итоге экономят на этом копейки.

«К примеру, кондитеры на использовании тех же транс-жиров, подсластителей и пр., экономят в пересчете на одно изделие действительно несколько копеек. Но если умножить все это на количество произведенной продукции в год, их прибыль только за счет «экспериментов» может исчисляться тысячами гривен», — подчеркивает эксперт.

Более того, эксперты констатируют, что если раньше доля «вредной» продукции с транс-жирами, разного рода «ешками» и ГМО составляла не более 5-7%, то сегодня может достигать и 50%.

«Когда даже добросовестные производители видят, что их конкуренты не брезгуют подобными методами, они задумываются — а стоит ли им дополнительно тратиться на нужную маркировку или изменение рецептуры? И сколько бы и потребители, и добросовестные производители не пытались обращаться к соответствующие органы с призывом исправить ситуацию, пока это не работает», — заметил Дорошенко.

Не работает еще и потому, что многие производители даже не собираются уточнять реальное содержание вредных веществ на упаковке своего продукта. Другие же указывают, но в такой трудночитаемой форме, что потребителю иногда очень сложно в этом разобраться.

«Увы, очень часто на упаковке производитель указывает на присутствие «Е», но что именно кроется под этим обозначением, потребитель не знает», — уточняет начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

По ее словам, это может быть и обычная лимонная кислота, и вредный краситель. Эксперт также подчеркивает, что, как правило, вредные трансгенные жиры содержит в большинстве случаев небрендированная и самая дешевая продукция — та, что продается на развес, и покупатель вообще не знают, что в ее составе.

«Случаев, когда производитель умалчивает об истинном составе своего продукта при его маркировке достаточно. Обобщать, с какими продуктами питания это происходить чаще или реже — невозможно. Однако причина этого предельно ясна — чтобы обмануть покупателя и получить больше прибыли сейчас и здесь», — уверен глава фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко.

К примеру, при покупке сливочного масла указывается состав из сливок 73% жирности и воды. А по факту оказывается, что сливок там может не быть вообще, а есть только пальмовое масло, красители, стабилизаторы и т.д.

Мария Колесник полагает, что запрет опасных ингредиентов для многих производителей может стать причиной пересмотра цен.

«Хотя в целом, удорожание не должно составить более 2-5%», — подытожила эксперт. Впрочем, подорожание не обязательно должно произойти у всех без исключения.

«Если все перечисленные инициативы вступят в силу, то на конечной стоимости продукции это никак не должно сказаться, так как все махинации подобного рода — эта скрытая прибыль, хотя есть и исключения. Здесь все зависит от конкуренции и работы судебной системы», — считает Гаврилечко.

По его словам, без этих двух элементов цены будут расти вне зависимости от того, какие нормы обязаны соблюдать производители.

Эксперты подчеркивают — несмотря все актуальные на сегодня законодательные инициативы, главная проблема в том, что государство не соблюдает «правила игры». По словам Дорошенко, законодательство, регулирующее в продуктах питания нормы тех или иных «вредных» веществ, в Украине существует еще с 2014 года. Именно тогда были приняты и утверждены все необходимые стандарты.

«Эти правила обязывают придерживаться необходимых стандартов при маркировке товаров не только производителей, но и продавцов. Но, увы, на сегодняшний день, они не соблюдаются. Государство, которое должно контролировать этот процесс, эту функцию не выполняет», — говорит Дорошенко.

Эксперты единодушны — в вопросах безопасности продукции следует ориентироваться на европейский опыт.

«Если в ЕС какая-то субстанция запрещена, Украине, прежде следует взвесить все за и против перед тем, как ее разрешать. Если мы хотим экспортировать свою продукцию без ограничений, то «вредные» ингредиенты стоит запретить», — резюмировала Колесник.

Справка

Бесконтрольное употребление «вредной еды» грозит человеку в первую очередь расстройством желудочно-кишечного тракта, тошнотой, рвотой, диареей. Поэтому на упаковке обязательно должна быть предупреждающая надпись. В частности, в странах ЕС действует ограничение по суточной дозе аспартама — 40 мг на кг веса человека. Для сахарина — не более 15 мг/кг. В принципе в ЕС на сегодня не существует ни одного подсластителя, по которому бы не прописывалась предельная норма потребления.