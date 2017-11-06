Туристический сбор: одесситам нужно успеть до 9 ноября

Одесситам напоминают, что предельный срок подачи декларации по туристическому сбору за девять месяцев – 9 ноября 2017 года.

Форма налоговой декларации туристического сбора утверждена приказом Министерства финансов Украины от 09.07.2015 № 636 «Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора».

Налоговые декларации подаются за базовый отчетный период, который приравнивается календарному кварталу, на протяжении 40 календарных дней, что наступают за последним календарным днем отчетного квартала.

Согласно статье 268 Налогового кодекса Украины сумма туристического сбора, вычисленная в соответствии с налоговой декларации за отчетный квартал, платится ежеквартально, в определенный для квартального отчетного периода срок, по местонахождению налоговых агентов.

Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, на протяжении 10 календарных дней, что наступают за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного Кодексом для представления налоговой декларации (п.57.1 ст.57 Налогового кодекса Украины).

Т.е., плательщик туристического сбора должен подать декларацию за девять месяцев до 9 ноября 2017 года включительно, а уплатить обязательства — до 19 ноября 2017 года.

Напомним, плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение об установлении туристического сбора, и получают (потребляют) услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством оставить место пребывания в отмеченный срок.

Налоговыми агентами при уплате туристического сбора выступают:

а) администрации гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для приезжих и других заведений гостиничного типа, санаторно-курортных заведений;

б) квартирно-посреднические организации, которые направляют неорганизованных лиц на поселение в дома (квартиры), которые принадлежат физическим лицам на праве собственности или на правые пользования по договору найма;

в) юридические лица или физлица — предприниматели, которые уполномочиваются производить сбор на условиях договора, заключенного с соответствующим советом.