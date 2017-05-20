Туристы в Одессе: жителей Молдовы заставили соблюдать украинские законы (ФОТО,ВИДЕО)

В центре Одессы активисты «поймали» молдавских туристов, которые разъезжали по городу с запрещенным недавним законом атрибутом — георгиевской ленточкой.

В разъяснительную беседу вступил экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко.

«Если вы едете к нам — уважайте нашу страну, наши законы и имейте в виду, что любая русская символика, высказывания или призывы — местные жители очень быстро объяснят, что вам здесь не рады», — пояснили гостям.

Полицейские «демонтировали» атрибут с автомобиля. По новому закону гостям из Молдовы грозит административный штраф 850 гривен.

Фото, видео: Сергей Стерненко