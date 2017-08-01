«Тузловские лиманы» обезглавлены: почему Иван Русев уходит в отставку?

Неожиданно появилась информация о том, что директор НПП Иван Русев уходит в отставку.

Напомним, недавно он опубликовал фото элитных застроек берега Днестра и сообщил о том, что глава одесской облгосадминистрации обещал «навести» здесь порядок, создав специальную комиссию.

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И вот, в соцсети Русев уже подробно, по пунктам, описывает причины, побудившие его расстаться с заповедником.

В частности: «Горизонтальные и вертикальные связи криминала с правоохранительными и властными структурами, как спрут повязали местных царьков и местную власть. И уникальные природные экосистемы, богатейшие природные ресурсы Украинского Причерноморья, принадлежащие всему украинскому народу, оказались в руках хорошо организованного и сглажено работающего бандитского формирования. Создавалось такое ощущение, что я некий политзаключенный, оказавшийся в одной камере с криминальными структурами. И вместо того, чтобы применить свои знания, которые я собирал по крупицам в Украине, изучал английский и с благоговением изучал опыт за рубежом, чтобы применить его, а также использовать коллективные знания новой команды нацпарка на благо сохранения уникальной природы и на благо местных жителей, я вынужден был оправдываться перед каждым невеждой, каждым наглецом, каждым вором или бандитом, что я порядочный человек, что я хочу сделать добро для людей», — пишет Русев.

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Напомним, ранее конфликт разгорелся вокруг исчезновения сына Ивана Русева — Романа, которого позже нашли сильно избитым. Причина — за парк идет ожесточенная борьба со стороны различных заинтересованных групп, некоторые даже пытаются совершать рейдерские действия.