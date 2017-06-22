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Тузловские лиманы: скандальное похищение под Одессой (ВИДЕО)

22.06.2017 0 1

Руководитель Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев сделал громкое заявление.

По его словам, его семье объявлена война — это вызов, который бросает криминал под прикрытием правоохранителей.

Конфликт разгорелся вокруг исчезновения сына Ивана Русева — Романа, которого позже нашли сильно избитым. Причина — за парк идет ожесточенная борьба со стороны различных заинтересованных групп, некоторые даже пытаются совершать рейдерские действия. По словам потерпевшего, около восьми человек напали на его лодку и отобрали мобильные телефоны. Говорит – у нападавших были пистолеты и автомат Калашникова. Его избили и связали. В спасательной операции участвовали местные жители. На место событий выехала полиция и следователи.

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Под Одесской выкрали и избили бизнесмена

Скандал вокруг исчезновения сына директора Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, которого выкрали, а затем нашли избитым.Подробнее:http://dilova.com.ua/odessa/tuzlovskie-limanyi-skandalnoe-pohishhenie-pod-odessoy-video/

Опубліковано Деловая Одесса ( Business Odessa) 22 червня 2017 р.

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Suhan

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