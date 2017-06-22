Тузловские лиманы: скандальное похищение под Одессой (ВИДЕО)

Руководитель Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев сделал громкое заявление.

По его словам, его семье объявлена война — это вызов, который бросает криминал под прикрытием правоохранителей.

Конфликт разгорелся вокруг исчезновения сына Ивана Русева — Романа, которого позже нашли сильно избитым. Причина — за парк идет ожесточенная борьба со стороны различных заинтересованных групп, некоторые даже пытаются совершать рейдерские действия. По словам потерпевшего, около восьми человек напали на его лодку и отобрали мобильные телефоны. Говорит – у нападавших были пистолеты и автомат Калашникова. Его избили и связали. В спасательной операции участвовали местные жители. На место событий выехала полиция и следователи.

МЕРТВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ: ОДЕССКИЙ ЭКОЛОГ — О ДИВЕРСИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ