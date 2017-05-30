У экс-главы Одесского морского порта — теперь новые задачи

Экс-глава Одесского морского порта Игорь Ткачук теперь возглавляет Одесский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Новому руководителю были поставлены первоочередные задачи: восстановление пропускной способности основной эстакады порта к новому зерновому сезону. Кроме того, на одной из первых встреч с трудовым коллективом АМПУ Игорь Ткачук сообщил о намерении изыскать ресурсы для увеличения зарплат сотрудникам предприятия.

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Напомним, ранее, журналисты канала «1+1» опубликовали электронную декларацию Игоря Ткачука, согласно которой уроженец Винницы и бывший руководитель «Укрпошты» 2016-го получил более миллиона гривен заработной платы: это более 300 тысяч гривен в месяц.