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Общество, Одесса

У «Ибицы» забирают землю

15.06.2017 0 612

Вчера Хозяйственный суд Одесской области провёл очередное заседание по иску прокуратуры Одесской области к ООО «Тринити», владельцу известного одесского пляжа-клуба «Ибица».

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Истцы требуют расторгнуть договор аренды пляжа, на котором располагается клуб «Ибица», заключённый ещё в 2006-м году. Тогда, благодаря этому документу «Ибица» получила право пользоваться куском пляжа в Аркадии площадью в 6 500 квадратных метров.

Претензии к клубу сводятся к тому, что арендатор не поддерживает вверенную ему территорию в надлежащем состоянии, а также установил на песке деревянные настилы и вообще ограничивает доступ отдыхающих к морю. Представители клуба все обвинения отвергают: в частности, они не признают, что фотографии, предоставленные прокуратурой, сделаны на их территории и требуют более веских доказательств своей вины.

Суд продолжается.

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Elena

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