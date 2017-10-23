У мэра Труханова обыски: что ищут?

С утра 23 октября детективы НАБУ провели обыски рабочего кабинета мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сегодня утром, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро в сопровождении спецназа ведомства пришли с обысками домой и в рабочий кабинет мэра Одессы Геннадия Труханова.

По сообщениям СМИ, обыски киевскими сотрудниками НАБУ проводятся по уголовному делу о покупке здания бывшего завода «Краян». Известно, что городская власть приобрела имущественный комплекс за 186 млн грн, а ранее завод был куплен за 11 млн грн. Как только это стало известно, Госслужба финансового мониторинга заблокировала все счета участников сделки. Расследование длится уже больше года, и якобы только сейчас наметился некий сдвиг.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть проведение следственных действий у одесского градоначальника.

«Сейчас мы выясняем это, и сообщим, как только появятся какие-то подробности. В настоящий момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть«, – отметили в НАБУ.

Примерно в 11 часов детективы НАБУ в сопровождении автоматчиков покинули мэрию, где следственные действия проводились непосредственно в кабинете мэра.

Тем временем, в пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что не имеют полномочий комментировать ситуацию, но сообщения об обысках опровергать не стали.