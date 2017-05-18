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Одесса, Происшествия

У «минеров» дошла очередь до одесской администрации

18.05.2017 0 33

Сегодня в срочном порядке эвакуировали министра, сотрудников, посетителей и журналистов из здания одесской областной администрации.

Причем, сообщение о «минировании» поступило как раз в момент проведения брифинга министра образования Лилии Гриневич, на котором она рассказывала о реформе системы образования, в рамках которой будет переаттестованно 22 тысячи украинских учителей. Это касается тех, кто будут учить первоклашек в 2018-2019 учебном году по обновленной государственной программе.

Кофе-брэйк у чиновников пройдет на свежем воздухе. Возможно, и брифинг тоже.

Позже поступило сообщение, что «взорвут» и здание облсовета. Полиция проверяет информацию о минировании админзданий  на проспекте Шевченко, 4 и Канатной, 83.

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов прокомментировал информацию о заминировании здания ОГА. Он считает это фейком.  Но как законопослушный гражданин покинул здание. Всего эвакуировано 459 человек.

 

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Suhan

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