У «минеров» дошла очередь до одесской администрации

Сегодня в срочном порядке эвакуировали министра, сотрудников, посетителей и журналистов из здания одесской областной администрации.

Причем, сообщение о «минировании» поступило как раз в момент проведения брифинга министра образования Лилии Гриневич, на котором она рассказывала о реформе системы образования, в рамках которой будет переаттестованно 22 тысячи украинских учителей. Это касается тех, кто будут учить первоклашек в 2018-2019 учебном году по обновленной государственной программе.

Кофе-брэйк у чиновников пройдет на свежем воздухе. Возможно, и брифинг тоже.

Позже поступило сообщение, что «взорвут» и здание облсовета. Полиция проверяет информацию о минировании админзданий на проспекте Шевченко, 4 и Канатной, 83.

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов прокомментировал информацию о заминировании здания ОГА. Он считает это фейком. Но как законопослушный гражданин покинул здание. Всего эвакуировано 459 человек.