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Одесса, Экономика

У одесситов меняются тарифы на воду

10.11.2017

В ноябре состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на котором были приняты решения об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведение (с использованием внутридомовых систем) для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

а) на централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 2,74 грн. куб/ м без НДС (3,288 грн. куб/ м с НДС);

потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 7,77 грн. куб/ м без НДС (9,324 грн. куб/ м с НДС);

б) на централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 1,68 грн. куб/ м без НДС (2,016 грн. куб/ м с НДС);
потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 5,67 грн. куб/ м без НДС (6,804 грн. куб/ м с НДС);

в) услуги по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) — 8,33 грн. куб/ м без НДС (9,996 грн. куб/ м с НДС);

г) услуги по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) — 6,08 грн. куб/ м без НДС (7,296 грн. куб./ м с НДС).

Постановления, которыми установлены вышеуказанные тарифы, вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании — газете «Урядовый курьер».

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Suhan

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