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Одесса

У одесского бизнеса есть шанс покорить Европу

22.05.2017 0 243

Для участия в европейской программе Accelerate2030 будут отобраны три проекта-финалиста, сообщают в Impact Hub Odessa.

Заявку необходимо подать до 2 июня.

Победители финального международного отбора получат поддержку ведущих европейских экспертов и прямой выход на инвесторов — во время саммита Social Good Summit, который состоится 6 октября в Женеве.

Для участия в программе бизнес должен отвечать таким критериям:

территориально находиться в Украине и действовать не менее двух лет;
в компании должно быть трудоустроено не менее трех человек;
проект должен приносить прибыль;
соответствовать хотя бы одной из 16 целей устойчивого развития, определенных ООН;
для представителей проекта обязательно знание английского языка.

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Suhan

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