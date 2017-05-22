У одесского бизнеса есть шанс покорить Европу

Для участия в европейской программе Accelerate2030 будут отобраны три проекта-финалиста, сообщают в Impact Hub Odessa.

Заявку необходимо подать до 2 июня.

Победители финального международного отбора получат поддержку ведущих европейских экспертов и прямой выход на инвесторов — во время саммита Social Good Summit, который состоится 6 октября в Женеве.

Для участия в программе бизнес должен отвечать таким критериям:

территориально находиться в Украине и действовать не менее двух лет;

в компании должно быть трудоустроено не менее трех человек;

проект должен приносить прибыль;

соответствовать хотя бы одной из 16 целей устойчивого развития, определенных ООН;

для представителей проекта обязательно знание английского языка.