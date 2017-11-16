У одесского застройщика изъяли деньги и печати фиктивных предприятий (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Следствие расследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма, к которой причастен бывший народный депутат Игорь Марков.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

КИВАН & МАРКОВ: ЧТО ИЩЕТ СБУ В ОДЕССЕ? (ФОТО)

Напомним, сегодня с утра сотрудники СБУ проводили обыски в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы — бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании «KADORR Group».

ФОТО: СБУ