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У одесского застройщика изъяли деньги и печати фиктивных предприятий (ФОТО)
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Одесса, Экономика

У одесского застройщика изъяли деньги и печати фиктивных предприятий (ФОТО)

16.11.2017

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Следствие расследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма, к которой причастен бывший народный депутат Игорь Марков.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Напомним, сегодня с утра сотрудники СБУ проводили обыски в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы — бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании «KADORR Group».

ФОТО: СБУ

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Suhan

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