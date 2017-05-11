Учитель покупает банк — СМИ

Глава «Одессагаза» Игорь Учитель решил приобрести «Марфин банк».

Новыми владельцами одесского банка (через оффшорную фирму Saggarco Limited) станут местные предприниматели Игорь Згурский и Игорь Учитель.

«Разрешение Saggarco Limited сконцентрировать в своих руках контрольный пакет акций банка уже выдал Антимонопольный комитет, — пишет Таймер -Также смену собственника должен согласовать Нацбанк, в настоящее время там рассматривают соответствующий пакет документов».

Формально владельцами Saggarco Limited числятся Игорь Згуров, Михаил Партикевич и гражданин Кипра Андреас Риалас. Примечательно, что Партикевич с Риаласом — прямые подчиненные Учителя.

Первый указан как владелец в документах фирм «Юг–Нафтогаз» и ЖК «Черноморская ривьера». Второй числится директором Argo Real Estate Opportunities.