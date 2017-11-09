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Одесса, Экономика

Украина с углем: в «Южном» готовятся разгружать американский антрацит (ФОТО)

09.11.2017

Сегодня  в международном порту «Южный» пришвартовался балкер MG EXPLORER с 80 000 тоннами угля для украинских электростанций ПАО «Центрэнерго».

Груз прибыл из США. В данный момент предприятие работает в штатном режиме, подготовив все мощности к разгрузке.

Грузооборот ГП «МТП «Южный» за 10 месяцев 2017 года составил 9,7 млн тонн, из которых: импортный энергетический уголь — 0,6 млн тонн, коксующийся уголь — 1,5 млн тонн.

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Напомним, в прошлую пятницу в «Морском торговом порту Черноморск» началась разгрузка балкера Scythia Graeca, который доставивил в Украину 75 тыс. тонн антрацита из южноафриканского порта Ричардс Бэй.

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Suhan

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