Украина с углем: в «Южном» готовятся разгружать американский антрацит (ФОТО)

Сегодня в международном порту «Южный» пришвартовался балкер MG EXPLORER с 80 000 тоннами угля для украинских электростанций ПАО «Центрэнерго».

Груз прибыл из США. В данный момент предприятие работает в штатном режиме, подготовив все мощности к разгрузке.

Грузооборот ГП «МТП «Южный» за 10 месяцев 2017 года составил 9,7 млн тонн, из которых: импортный энергетический уголь — 0,6 млн тонн, коксующийся уголь — 1,5 млн тонн.

ПОД ОДЕССУ ПРИБЫЛО ПЕРВОЕ ЗА ГОД СУДНО С УГЛЕМ ИЗ ЮАР (ФОТО)

Напомним, в прошлую пятницу в «Морском торговом порту Черноморск» началась разгрузка балкера Scythia Graeca, который доставивил в Украину 75 тыс. тонн антрацита из южноафриканского порта Ричардс Бэй.