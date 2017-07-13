«Улов» одесских налоговиков составил более 17 миллионов гривен (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками изъяли с незаконного обращения свыше 840 тыс. пачек папирос на сумму больше 17 млн.грн.

В рамках проведения операций «Акциз — 2017» , «Рубеж — 2017» и расследования уголовных производств по ч.3 ст.204 и ст.227 УК Украины было установлено, что на территории Одесской области осуществляется незаконное хранение и транспортировка табачных изделий.

По результатам обысков, проведенных в складском помещении и транспортном средстве, изъято и передано на ответственное хранение больше 840 тыс. пачек папирос в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца производства ОАЭ и Армении, общей ориентировочной стоимостью свыше 17 млн.грн.

Продолжаются следственные действия.