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«Улов» одесских налоговиков составил более 17 миллионов гривен (ФОТО)

13.07.2017

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками изъяли с незаконного обращения свыше 840 тыс. пачек папирос на сумму больше 17 млн.грн.

В рамках проведения операций «Акциз — 2017» , «Рубеж — 2017» и расследования уголовных производств по ч.3 ст.204 и ст.227 УК Украины было установлено, что на территории Одесской области осуществляется незаконное хранение и транспортировка табачных изделий.

По результатам обысков, проведенных в складском помещении и транспортном средстве, изъято и передано на ответственное хранение больше 840 тыс. пачек папирос в ассортименте без марок акцизного налога установленного образца производства ОАЭ и Армении, общей ориентировочной стоимостью свыше 17 млн.грн.
Продолжаются следственные действия.

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Suhan

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