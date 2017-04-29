Успеть в Одессе: последний день «Индустрии гостеприимства»

В субботу — последний день выставки «Индустрия гостеприимства», которая проходит в рамках Международной туристической недели на Одесском морвокзале.

Посетителям представлены передовые технологии и технологические процессы для ресторанов, новые решения для обустройства отелей, последние тенденции рынка посуды, новинки среди продуктов для HoReCa и средства для автоматизации торговли.

Кроме того, проведены мастер-классы с экспертами по технологиям обжарки кофе, приготовления коктейлей.

Американская Федерация по экспорту мяса информировала о ключевых факторах правильного выбора американской говядины, стандартах в США, основных разрубах для ХоРеКа, методах готовки, нарезки подачи.

Компания 4Service представила маркетинговые исследования Customer Service и Customer Experience по улучшению сервиса.

Ассоциация шеф-поваров Одессы провела мастер-класс по приготовлению рыбы и морепродуктов.

В ОДЕССЕ СОСТОИТСЯ МАСШТАБНАЯ ВСТРЕЧА УКРАИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Украшением выставки стала презентация косметики и аксессуаров для гостиниц от итальянкой компании LaBottega — эксклюзивного производителя таких брендов, как Roja Parfum, Etro Milano, Roberto Cavalli, Jo Malone, Lorenzo Vitorezi, Maison Francis Kurkdjian, Julieette has a gun.

С развитием направления локального производства мебели, дизайнерских предметов интерьера, текстиля и Hand Made можно было ознакомиться в разделе «Дизайн и интерьер», который стал уже неотъемлемой частью индустрии гостеприимства.