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Одесса

Узнать в лицо: в Одессе появятся «умные» камеры

27.05.2017 0 179

Видеокамеры, которые смогут идентифицировать личность, собирается в этом году закупить Одесский городской департамент транспорта.

Речь идет о технике нового поколения, которая способна определять личности человека по лицу, а также считывать всю необходимую информацию с автомобильных номеров. С ее помощью полиция сможет отследить тех, кто находится в базе данных правонарушителей.
Об на заседании исполнительного комитета горсовета сообщил руководитель ведомства Александр Илько.

«Это позволит улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений, а также быстрее и лучше разбираться с ДТП», — отметил он.

Также чиновник сообщил, что в 2016 году были закуплены дополнительные средства хранения информации с видеокамер. «Она сохраняется около месяца, однако затем не уничтожается, а сжимается, и в случае необходимости, ее можно достать», — заявил Александр Илько.

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Suhan

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