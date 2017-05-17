В Аккерманской крепости будет создан новый проект

Председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой «История Украины» Южно-Национального педагогического университета Андреем Красножон.

Во время встречи речь шла об археологической экспедиции на территории Аккерманской крепости (возглавляет кандидат исторических наук Ирина Тесленко), созданной решением директора Института археологии Национальной академии наук Украины Виктором Чабай.

«Совместно с Ириной Тесленко была разработана концепция развития археологических историко-архитектурных исследований, противоаварийных реставрационных работ Аккерманской крепости. Данная концепция позволит комплексно подойти к изучению памятника архитектуры, учитывая позиции Института археологии, КП «Фортеця» и областного совета.

Так, с 1 июля начинается исследования объектов на территории крепости — султанской мечети и христианского храма 15-го века. Таким образом в Аккерманской крепости будет создан новый экспозиционный проект », — рассказал историк.

По результатам обсуждения Анатолий Урбанский отметил, что областной совет всячески способствовать археологическим исследованиям, экспедиция будет проводиться за счет средств областного бюджета и коммунального предприятия «Фортеця».

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Напомним, на днях, в честь двухсотлетия со дня основания Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Нацбанк Украины выпустил 30 тысяч штук монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) достоинством 2 гривни.