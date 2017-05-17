Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Министерские чиновники готовятся в Одессу
Одесский губернатор вводит принцип «деньги следуют за пациентом»
Под Одессой дикий кабан открыл купальный сезон (ВИДЕО)
В Одессе будут судить убийцу чемпиона Европы по тайскому боксу
Партнерство Одессы и иностранного куратора предоставило грант для Украины
В Аккерманской крепости будет создан новый проект
Одесситы останутся без централизованной подачи горячей воды
Великие комбинаторы: одесская полиция разрушила «кормушку для мошенниц»
Именитые исполнители спешат в Одессу на международный фестиваль
Митрополит Агафангел и прихожане ищут поддержки у одесских нардепов (ВИДЕО)
Одесса

В Аккерманской крепости будет создан новый проект

17.05.2017 0 17

Председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой «История Украины» Южно-Национального педагогического университета Андреем Красножон.

Во время встречи речь шла об археологической экспедиции на территории Аккерманской крепости (возглавляет кандидат исторических наук Ирина Тесленко), созданной решением директора Института археологии Национальной академии наук Украины Виктором Чабай.

«Совместно с Ириной Тесленко была разработана концепция развития археологических историко-архитектурных исследований, противоаварийных реставрационных работ Аккерманской крепости. Данная концепция позволит комплексно подойти к изучению памятника архитектуры, учитывая позиции Института археологии, КП «Фортеця» и областного совета.

Так, с 1 июля начинается исследования объектов на территории крепости — султанской мечети и христианского храма 15-го века. Таким образом в Аккерманской крепости будет создан новый экспозиционный проект », — рассказал историк.

По результатам обсуждения Анатолий Урбанский отметил, что областной совет всячески способствовать археологическим исследованиям, экспедиция будет проводиться за счет средств областного бюджета и коммунального предприятия «Фортеця».

ОДЕССКИЙ ВУЗ ОЦЕНИЛИ В ГРИВНЕ (ФОТО)

Напомним, на днях, в честь двухсотлетия со дня основания Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Нацбанк Украины выпустил 30 тысяч штук монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) достоинством 2 гривни.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах