В Болградском районе незаконно захватывают земли

Самозахват земель в Болградском районе стал поводом для проведения экстренного совещания в райадминистрации с участием правоохранительных органов.

Председатель Болградской районной администрации Денис Мусиенко подписал распоряжение о проведении инвентаризации земель.

Один из последних случаев самозахвата выявлен на территории Кубейского сельского совета, где неизвестные распахали пастбище, превратив его в пашню, не имея на то ни разрешений, ни законных оснований. Участок площадью 110,5 га был засеян зерновыми культурами. При этом никакие налоги в местный бюджет не поступали.

Сообщение по данному факту поступило в Болградское отделение полиции от сотрудника СБУ. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Следователь вместе с специалистами райадминистрации и местного отдела Госгеокадастра выехали на место, где факт самозахвата подтвердился.

В ходе проведенного следствия было установлено, что земля уже несколько лет обрабатывается ООО «Бессарабия плюс».

В суд было направлено ходатайство о наложении ареста на имущество, однако тот его отклонил. В это время весь урожай с поля был убран и вывезен в неизвестном направлении.

Фигурантам дела объявлено о подозрении в хищении, повлекшем значительный ущерб для государства. Аграрный скандал грозит перерасти в уголовное производство.