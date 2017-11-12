В Болградском районе произошла трагедия (ФОТО)

Трагическое ДТП, повергающее в шок, случилось на автодороге под Болградом Одесской области.

Микроавтобус наехал на телегу с людьми, в результате чего на месте погибли три человека, и пострадала пассажир автомобиля, которую с переломами доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.