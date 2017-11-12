В Болградском районе произошла трагедия (ФОТО)

Трагическое ДТП, повергающее в шок, случилось на автодороге под Болградом Одесской области.
Микроавтобус наехал на телегу с людьми, в результате чего на месте погибли три человека, и пострадала пассажир автомобиля, которую с переломами доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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