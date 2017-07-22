В чем нуждается Одесса? Мнение горожан (видео)

Реставрация памятников архитектуры и старинных фасадов, благоустройство детсадов, ремонт дорог и домов, по-больше путеводителей и указателей — все это прозвучало от одесситов в качестве их пожеланий родному городу.
«Самое грязное место… — это Дерибасовская», — высказала свое мнение одна из жительниц Одессы.
About the author /Elena
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