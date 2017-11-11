В чем заключается пенсионная реформа для одесских предпринимателей?

Положительным в пенсионной реформе является то, что с 1 октября 2017 года все одесские предприниматели-пенсионеры будут получать пенсию в полном объеме независимо от того, получают они доходы от предпринимательской деятельности или из других источников.

Как информирует издание «Частный предприниматель», ФЛП-общесистемщикам и работодателям следует обратить внимание, что с 2018 года вырастет максимальная величина дохода, на которую начисляется ЕСВ.

Если сейчас она составляет 25 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения на 1 января отчетного года, то с нового года – это 15 размеров минимальной заработной платы. Казалось бы, 15 меньше, чем 25. Почему же говорим об увеличении?

Исходя из проекта Госбюджета, на 2018 год минзарплата планируется в размере 3 723 грн; 15 ее размеров – это 55 845 грн. а прожиточный минимум 1 762 грн. Следовательно, 25 размеров – 44 050 грн. В этом и увеличение.

Для общесистемщиков сроки уплаты ЕСВ за себя в течение года устанавливаются такие же, как и для единщиков, – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается ЕСВ (до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября). ЕСВ необходимо будет исчислять за календарный квартал. Вероятнее всего, для этого придется использовать те же данные, что и для расчета авансовых платежей по НДФЛ. При этом сохраняется норма, предусматривающая уплату ЕСВ в размере не менее минимального за месяцы квартала, в которых отсутствует доход.

Нужно ли будет пересчитывать ЕСВ по итогам года и как это отражать в отчетности по ЕСВ – пока неизвестно. Ведь в подзаконные акты изменения еще не внесены.

Отменяется льгота по уплате ЕСВ единщиками первой группы. С 1 января они должны уплачивать ЕСВ в общем порядке: не менее минимального страхового взноса в месяц. В этом случае у них страховой стаж будет равен календарному месяцу.

В новой редакции изложено первое предложение ч. 4 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное страхование”, которым определено, кто из предпринимателей освобождается от уплаты ЕСВ за себя.

К пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью добавлены лица, которые “достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь”.