В декабре начнет курсировать поезд из Одессы в Польшу

ПАО «Укрзализныця» с 10 декабря запускает новый поезд сообщением Одесса-Перемышль (Польша).

Об этом на своей странице в Twitter написал и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгений Кравцов.

Он уточнил, что поезд будет курсировать ежедневно. Предусмотрены остановки в Руднице, Вапнярке, Жмеринке, Хмельницком, Тернополе, Львове, Красном и других населенных пунктах.

По состоянию на 18 октября, данный поезд отсутствует в системе онлайн бронирования билетов УЗ, пишет ЦТС.

Позже в УЗ уточнили, что новый поезд № 36/35 будет отправляться из Одессы с 10 декабря в 18:26, из Перемышля он начнет ходить с 11 декабря (время отправления в УЗ не назвали). В Одессу поезд будет прибывать в 11:15.

О стоимости билетов обещают сообщить дополнительно, после согласования с польской стороной.

ОДЕССА-ЛЬВОВ: НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС ПЛАНИРУЮТ «ПОД КОФЕ»

Напомним, что на подходе новый ночной экспресс Одесса — Львов, который «Укрзалізниця» сформирует из новых вагонов, укомплектованных современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ.