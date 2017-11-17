В фискальную службу обратились 396 одесситов

Обращения жителей Одесской области касались вопросов уклонения субъектов хозяйствование от налогообложения, контрольно-проверочной работы, а также администрирование и уплаты налогов.

Также с начала года руководством и должностными лицами органов фискальной службы в Одесской области осуществлено 40 личных приемов граждан.

Напоминаем, соответственно Закону Украины «Об обращении граждан» каждый гражданин имеет право направлять в органы фискальной службы как индивидуальные, так и коллективные письменные обращения.

Под обращениями граждан следует понимать изложенные в письменной или устной форме предложения (замечание), заявления (ходатайство) и жалобы.

Устное обращение излагается гражданином на личном приеме, письменное обращение присылается по почте или передается гражданином в органы фискальной службы лично или через уполномоченное им лицо согласно законодательству.

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, местожительство гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

Письменное обращение также может быть отправлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение).

Электронный адрес для отправки гражданами письменных обращений в Главное управление ГФС в Одесской области — od.zvernennya@sfs.gov.ua.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес для ответа заявителю или сведение о других средствах связи с ним.

Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Обращаем внимание, что электронное обращение, если оно присылается без использования электронной цифровой подписи, должно иметь вид сканированной копии (и/или фотокопии) и отвечать требованиям, определенным статьей 5 Закона Украины «Об обращении граждан».