В Киев — по европейской колее

Одессу хотят соединить со столицей евроколеей.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая в ходе круглого стола «Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины».

Планируемая в перспективе новая железная дорога, которая по прямой соединит Киев и Одессу, может получить колею европейского стандарта 1435 мм.

Говоря о перспективных концессионных проектах в Украине, Омелян сказал: «Хотим также включить в этот перечень первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть».

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в Украине в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава. Именно в отношении варшавского направления Омелян говорил о евроколее. Потенциальными инвесторами являются китайские компании.

«Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня — если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент «Укрзализныци», — цитирует майское заявление министра портал ЦТС.

До того сообщалось, что именно Китай может рассмотреть возможность финансирования высокоскоростной железной дороги в Украине. В марте 2017 года тогдашний председатель правления «Укрзализныци» Войцех Бальчун по итогам визита в Китай заявил, что получил сигналы от китайской стороны о возможном финансировании строительства высокоскоростной железной дороги в Украине.

Отметим, что о необходимости строительства новой железной дороги из Одессы в Киев Омелян высказывался и годом ранее. Омелян назвал отсутствие такого сообщения одной из значительных проблем железнодорожной сферы на юге страны.

«Поезда идут по длинному маршруту — и поэтому «Интерсити», которые должны были бы преодолевать расстояние за несколько часов, идут 6-7 часов. Мы над этим работаем, но, к сожалению, это совсем другие капиталовложения, намного большие цифры», — заявлял министр.