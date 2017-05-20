В ночь на субботу в Одесской области качались люстры

С утра в соцсетях жители одесской области начали делиться своими ночными ощущениями.

Оказывается, произошло очередное землетрясение в Румынии в уезде Вранча. Магнитуда составила 4,3 балла.

Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в уезде Вранча.

На этот раз эпицентр находился в 5 километрах от румынского города Нережу на глубине 117 километров.

Ощутили толчки жители Измаила других городов Придунайского региона. В основном заметили неспокойное поведение у домашних питомцев, а также трясущиеся люстры и посуду на кухне.

Напомним, это уже второе за месяц землетрясение, магнитуда которого превышает 4. Первое было зафиксировано 3 мая в 9 утра. Его магнитуда была 4,4.