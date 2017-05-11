В Одессе будут соревноваться дети-пожарные
11.05.2017 0 59
Завтра состоится областной этап XХIII Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных.
12 мая в киноконцертном зале Украинского детского центра «Молодая Гвардия» состоится областной этап XХIII Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных.
Торжественное открытие соревнований состоится в 10:00.
В течение дня команды юных спасателей будут бороться за победу в конкурсах «Визитка», «Домашнее задание», «Безопасная прогулка» и «Плакат социальной рекламы». Всего в мероприятии примут участие 130 детей из разных школ Одесской области.
About the author /Elena
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