В Одессе будут соревноваться дети-пожарные

Завтра состоится областной этап XХIII Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных.

12 мая в киноконцертном зале Украинского детского центра «Молодая Гвардия» состоится областной этап XХIII Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10:00.

В течение дня команды юных спасателей будут бороться за победу в конкурсах «Визитка», «Домашнее задание», «Безопасная прогулка» и «Плакат социальной рекламы». Всего в мероприятии примут участие 130 детей из разных школ Одесской области.