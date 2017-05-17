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Одесса, Происшествия

В Одессе будут судить убийцу чемпиона Европы по тайскому боксу

17.05.2017 0 91

Сегодня стало известно, что в Малиновский районный суд Одессы направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в громком убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

История преступления, которое произошло 8 апреля 2015 года прямо в приемном отделении городской больницы №1 на Молдаванке в Одессе, возможно будет закончена.
Тогда, в центре Одессы возник конфликт с применением огнестрельного оружия. Позже, в приемном покое больницы неизвестные расстреляли троих одесситов. Одному из них, оказавшемуся чемпионом и мастером спорта по тайскому боксу Сергеем Лащенко, пуля перебила сонную артерию. Двое других остались живы.

Больше года убийца, 24-летний айзебраджанец Бабек Дамироглы Гасанов,  скрывался от органов следствия, из-за чего он был объявлен в международный розыск. Подозреваемого задержали правоохранители Российской Федерации и на запрос Генеральной прокуратуры Украины в феврале этого года передали компетентным органам Украины.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

 

 

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Добавим, что в апреле этого года Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко признался журналистам, что посвятил победу над Джейсоном Сосой своему убитому другу, мастеру спорта Сергею Лащенко.

 

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Suhan

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