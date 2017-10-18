В Одессе девушки выходят на ринг

С 20 по 22 октября в СК «Олимпиец» (Одесса, проспект Шевченко, 31-а) состоится Чемпионат Одесской области по боксу среди девушек всех возрастных категорий, с целью определить претенденток на Чемпионат Украины, который пройдет в декабре в г. Надворная.
Также в это время состоится областное первенство среди мужчин элиты (1999 г.р. и старше) и юниоров (2000-2001 г.р.)
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ:
20 октября — с 15.00 предварительные
21 октября — с 11.00 полуфинал
22 октября — с 11.00 финал
Чемпионат проводит Федерация бокса Одесской области:
глава оргкомитета — Александр Лыженков
главный судья — Никита Лукин
главные секретарь — Сергей Антонов
Приглашаются болельщики. Вход свободный.
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