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Общество, Одесса

В Одессе девушки выходят на ринг

18.10.2017

С 20 по 22 октября в СК «Олимпиец» (Одесса, проспект Шевченко, 31-а) состоится Чемпионат Одесской области по боксу среди девушек всех возрастных категорий, с целью определить претенденток на Чемпионат Украины, который пройдет в декабре в г. Надворная.

Также в это время состоится областное первенство среди мужчин элиты (1999 г.р. и старше) и юниоров (2000-2001 г.р.)

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ:
20 октября — с 15.00 предварительные
21 октября — с 11.00 полуфинал
22 октября — с 11.00 финал

Чемпионат проводит Федерация бокса Одесской области:
глава оргкомитета — Александр Лыженков
главный судья — Никита Лукин
главные секретарь — Сергей Антонов

Приглашаются болельщики. Вход свободный.

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Suhan

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