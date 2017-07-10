В Одессе готовятся показывать шедевр (ФОТО)

«Если хочешь выжать из людей все силы и даже сыграть немного на их честности, их следует прежде всего столкнуть с их же потребностями!», — утверждал великий француз Эмиль Золя в романе «Дамское счастье», экранизацию которого скоро увидит вся Одесса.

Уникальная кинолента 1930 года, снятая одной из последних в жанре немого кино, будет показана на Потемкинской лестнице 15 июля. Картина была реставрирована в начале 21 века.По сюжету события картины разворачиваются в универмаге под названием «Дамское счастье», съемки фильма проходили на территории парижской достопримечательности – в старейшем торговом центре Galeries Lafayette.

Режиссером картины стал лауреат Венецианского кинофестиваля Жюльен Дювивье, представитель «Большой пятерки» ведущих французских режиссеров 1930-х, автор более 70-ти кинолент. Именно Дювивье сформировал кинематографический образ актера Жана Габена, который принес последнему всемирную славу.

Главную роль в «Дамском счастье» сыграла звезда европейского кино первой половины 20 века Дита Парло.



Оригинальное музыкальное сопровождение к «Дамскому счастью» было утеряно. В Одессе показ фильма пройдет под композиции канадца Габриэля Тибодо.

Впервые за историю Одесского кинофестиваля показ на Потемкинской лестнице пройдет в совместном сопровождении симфонического оркестра и вокалиста-будет участвовать французская оперная певица Софи Фурнье (меццо-сопрано), выступавшая на сценах Сингапура, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Словении и других стран.

Это стоит увидеть.

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