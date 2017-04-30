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Одесса

В Одессе исчезла Терешкова (ФОТО)

30.04.2017 0 425

Скандал вокруг принятия сессией горсовета отмены переименования улиц в Одессе, конец которому положил Геннадий Труханов вчерашним ветированием решения депутатов, сегодня получил неожиданное продолжение.

В местном паблике появились фотографии исчезнувшей таблички и мемориальной доски на доме № 1 по улице Валентины Терешковой.

Напомним, губернатор Максим Степанов опубликовал в соцсети свое мнение по поводу переименования улиц в Одессе:
«Возьмем госпожу Терешкову. Так, она стала первой женщиной космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю.»

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Suhan

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