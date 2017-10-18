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В Одессе можно попасть везде: как блоггерши взрывают Instagram (ФОТО)
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Общество, Одесса

В Одессе можно попасть везде: как блоггерши взрывают Instagram (ФОТО)

18.10.2017

В Instagram стремительно набирают лайки одесские блоггерши, которые опубликовали красивую трапезу на крыше дома напротив Оперного театра.

 

Елена Коваленко комментирует:
«Шквал вопросов как попасть на крышу ..
Ребята! Нас провели,мы были по делу , смотрели место с целью дальнейшего использования в нашем проекте( пока все в разработке). По определенным причинам я не могу назвать маршрут как идти( не из-за вредности) сорри!

Но! В нашем городе нет места куда нельзя было бы попасть ) Я уверена что при желании всегда можно найти дорогу если сильно захотеть!»

 

 

Тот самый пикник на крыше, собранный из того, что нашлось за 3 минуты, — делятся девчонки…

 

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Suhan

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