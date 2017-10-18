В Одессе можно попасть везде: как блоггерши взрывают Instagram (ФОТО)

В Instagram стремительно набирают лайки одесские блоггерши, которые опубликовали красивую трапезу на крыше дома напротив Оперного театра.

Елена Коваленко комментирует:

«Шквал вопросов как попасть на крышу ..

Ребята! Нас провели,мы были по делу , смотрели место с целью дальнейшего использования в нашем проекте( пока все в разработке). По определенным причинам я не могу назвать маршрут как идти( не из-за вредности) сорри!

Но! В нашем городе нет места куда нельзя было бы попасть ) Я уверена что при желании всегда можно найти дорогу если сильно захотеть!»

Тот самый пикник на крыше, собранный из того, что нашлось за 3 минуты, — делятся девчонки…