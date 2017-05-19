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Общество, Одесса

В Одессе началось ограничение пользователей соцсетей (ВИДЕО)

19.05.2017 0 359

Одесситы в соцсетях сообщают, что многие провайдеры уже начали отключать своих абонентов от запрещенных указом Президента соцсетей.
Так, вчера уже фактически блокировали доступ «Vodafone Украина», «Киевстар» и «Интертелеком». «Лайф» пока предоставляет доступ, но присоединился к совместному меморандуму.

Доступ к интернету по локальным сетям или сетям кабельного телевидения потерян частично. Уже исчез у «Черного моря», SOHONET, «Сана +», а также мобильного оператора «Lifecell».

К слову, в четверг на митинг против блокирования в Украине российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» вышли всего два человека, которые выступили против давления государства на интернет.

Напомним,  Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

ОДЕССИТЫ ПРОЩАЮТСЯ С ЛЮБИМЫМИ СОЦСЕТЯМИ (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Среди популярных и любимых многими одесситами соцсетями с сегодняшнего дня под запрет попадают «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru), «Mail.ru» (www.mail.ru), «Кинопоиск» (www.Kinopoisk.ru),сервисы портала «Яндекс» (www.yandex.ru),«Яндекс карты», «Яндекс почта», «Яндекс пробки», фото и видео разделы.

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Suhan

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