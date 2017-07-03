В Одессе нашли способ разгрузить автодвижение в Киевском районе

В Одесском горсовете презентовали новый проезд, который соединит проспект Небесной сотни и Люстдорфскую дорогу по маршруту трамвая № 13.

Трамвайные рельсы при строительстве данного проезда планируют опустить на один уровень с проезжей частью.

Заказчиком по разработке соответствующей проектно-сметной документации, а затем и выполнению работ определено городское управление дорожного хозяйства.

«На отрезке от Небесной Сотни до Королева существует внутриквартальный проезд. По предположению этот проезд остается. На месте трамвайной линии, а трамвай останется по центру, будет четырехполосное движение. В том числе будет решаться проблема этого отрезка по ливневой канализации», — сообщил начальник Управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.