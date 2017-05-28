Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе устроили «гастрономический рай»
В Одессе научат противостоять кибермошенничеству с платежными инструментами
Воскресная трагедия в Одессе на Ивановском мосту (ФОТО, ВИДЕО)
В Одесской области проходят съемки Василия Ломаченко (ФОТО)
В субботу одесские соцсети «взрывали» фото горожан (ФОТО)
Узнать в лицо: в Одессе появятся «умные» камеры
В Одессу едет лауреат Нобелевской премии
Ремонт дорог в Одесской области устанавливает новые сроки (ВИДЕО,ФОТО)
В Одесской области опробовали новую ракетную технику (ФОТО, ВИДЕО)
Президент в Одессе успел и к шахматистам, и на свадьбу (ФОТО, ВИДЕО)
Одесса

В Одессе научат противостоять кибермошенничеству с платежными инструментами

28.05.2017 0 41

30 мая 2017 в Одессе состоится пресс-брифинг,посвященный противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине.

В последнее время растет количество мошеннических операций, проводимых без физического использования платежных карт в сети Интернет. Одесса — и здесь в числе лидеров по махинациям.

Среди участников встречи — представители украинских банков, Департамента киберполиции НПУ подразделений киберполиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей, Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США в Украине.

В рамках пресс-брифинга ведущие эксперты представят следующую информацию о кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и мер противодействия:
 Демонстрация образцов новейшего мошеннического оборудования, изъятого банками в своих банкоматных сетях в 2016-2017 гг.
 Статистика и тенденции платежного мошенничества в Украине: годовой аналитический отчет
 Уровень осведомленности граждан о правилах безопасности безналичных платежей
 Эффективные способы распознавания и методы защиты от актуальных киберугроз в платежной сфере
 Современные инструменты для борьбы с киберпреступностью, внедренные в Украине
 Мероприятия по совершенствованию взаимодействия между банками, патрульной полицией, киберполицией и следствием при предупреждении и расследовании платежных киберпреступлений

Встреча состоится в вторник, 30 мая 2017, в 9:00 в конференц-зале отеля «Reikartz Александровский Одесса» (прос. Александровский, 12)

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах