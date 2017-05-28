В Одессе научат противостоять кибермошенничеству с платежными инструментами

30 мая 2017 в Одессе состоится пресс-брифинг,посвященный противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине.

В последнее время растет количество мошеннических операций, проводимых без физического использования платежных карт в сети Интернет. Одесса — и здесь в числе лидеров по махинациям.

Среди участников встречи — представители украинских банков, Департамента киберполиции НПУ подразделений киберполиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей, Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США в Украине.

В рамках пресс-брифинга ведущие эксперты представят следующую информацию о кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и мер противодействия:

 Демонстрация образцов новейшего мошеннического оборудования, изъятого банками в своих банкоматных сетях в 2016-2017 гг.

 Статистика и тенденции платежного мошенничества в Украине: годовой аналитический отчет

 Уровень осведомленности граждан о правилах безопасности безналичных платежей

 Эффективные способы распознавания и методы защиты от актуальных киберугроз в платежной сфере

 Современные инструменты для борьбы с киберпреступностью, внедренные в Украине

 Мероприятия по совершенствованию взаимодействия между банками, патрульной полицией, киберполицией и следствием при предупреждении и расследовании платежных киберпреступлений

Встреча состоится в вторник, 30 мая 2017, в 9:00 в конференц-зале отеля «Reikartz Александровский Одесса» (прос. Александровский, 12)