В Одессе научат противостоять кибермошенничеству с платежными инструментами

30 мая 2017 в Одессе состоится пресс-брифинг,посвященный противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине.
В последнее время растет количество мошеннических операций, проводимых без физического использования платежных карт в сети Интернет. Одесса — и здесь в числе лидеров по махинациям.
Среди участников встречи — представители украинских банков, Департамента киберполиции НПУ подразделений киберполиции Одесской, Херсонской и Николаевской областей, Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США в Украине.
В рамках пресс-брифинга ведущие эксперты представят следующую информацию о кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и мер противодействия:
Демонстрация образцов новейшего мошеннического оборудования, изъятого банками в своих банкоматных сетях в 2016-2017 гг.
Статистика и тенденции платежного мошенничества в Украине: годовой аналитический отчет
Уровень осведомленности граждан о правилах безопасности безналичных платежей
Эффективные способы распознавания и методы защиты от актуальных киберугроз в платежной сфере
Современные инструменты для борьбы с киберпреступностью, внедренные в Украине
Мероприятия по совершенствованию взаимодействия между банками, патрульной полицией, киберполицией и следствием при предупреждении и расследовании платежных киберпреступлений
Встреча состоится в вторник, 30 мая 2017, в 9:00 в конференц-зале отеля «Reikartz Александровский Одесса» (прос. Александровский, 12)
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